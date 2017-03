Aukin atvinnuþátttaka en líka aukin sjálfsmorðstíðni

Eftir andstöðu Öryrkjabandalagsins dró síðasta ríkisstjórn til baka fyrirætlanir sínar um að koma hér á fót starfsgetumati öryrkja, svo aðrir en læknar gætu metið hvort þeir ættu rétt á örorkubótum. Starfsgetumatið er í stefnuskrá núverandi ríkisstjórnar, enda hefur það verið vilji samtaka fyrirtækjaeigenda um langan tíma. Steindór J. Erlingsson, öryrki og vísindasagnfræðingur, fjallar hér um reynslu annarra þjóða af starfsgetumati og atvinnuþátttöku öryrkja.

Á undanförnum misserum hefur starfsgetumat og atvinnuþátttöku öryrkja reglulega borið á góma í opinberri umræðu. Í byrjun síðasta árs var lagt til í nefndaráliti að tekið yrði „upp nýtt matskerfi þar sem metin verði starfsgeta (starfsgetumat) í stað læknisfræðilegs mats á heilsufari eins og nú er (örorkumat).“ Þáverandi félagsmálaráðherra fór að tilmælum nefndarinnar og gerði tilraun til þess að koma starfsgetumati inn í lög um almannatryggingar í október síðast liðnum en vegna mótmæla frá Öryrkjabandalaginu hætti ráðherra við á síðustu stundu. Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er lögð áhersla á að koma á starfsgetumati hér á landi. Í umræðunni um þetta mikilvæga mál hefur lítið sem ekkert borið á umfjöllun um reynslu annarra landa af starfsgetumatinu. Í þessu greinakorni hyggst ég gera bragarbót á því.

Á þessari öld hafa ýmis lönd innan OECD komið á starfsgetumati. Þar má nefna Bretland, Ástralíu, Noreg, Svíþjóð, Holland og Þýskaland. Markmiðið með þessum aðgerðum er tvíþætt. Annars vegar að draga úr fjölgun nýrra öryrkja og hins vegar að koma eins mörgum öryrkjum, sem fyrir eru í kerfinu, aftur út á vinnumarkaðinn. Þó að hér sé um sameiginlegt markmið að ræða þá getur framkvæmdin verið mjög ólík á milli einstakra landa, enda búa þau við mismunandi stjórnmála- og stofnanamenningu. Í þessu sambandi benda Chris Grover og Karen Soldatic á í nýlegri grein að hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar, með áherslu sinni á ábyrgð og skyldur einstaklingsins, virðist vera drifkrafturinn að baki starfsgetumatinu í Bretlandi og Ástralíu (1).

Bretar hafa gengið lengst allra þjóða í viðleitni sinni til þess að fækka öryrkjum. Í þessu sambandi er athyglisvert að horfa til rannsóknar þar sem Zachary Morris ber breska örorkukerfið saman við það bandaríska (2). Morris heldur því fram að lengstum hafi þessi kerfi í grunninn verið keimlík en þegar Bretar tóku upp starfsgetumat árið 2007 hafi breyting orðið þar á. Eins og grafið hér að ofan ber með sér byrjuðu Bretar að fækka öryrkjum strax árið 1995 en þegar þeir tóku upp starfsgetumat árið 2007 var settur aukinn kraftur í fækkun öryrkja. Um mitt árið 2013 höfðu um 250 þúsund einstaklingar misst örorkubætur.

Morris telur tvær meginástæður liggja því til grundvallar að Bretar hafa gengið harðar fram í að fækka öryrkjum en Bandaríkjamenn. Fyrst nefnir hann ýmsa stofnanaþætti innan Bandaríkjanna sem vernda öryrkja, svo sem þá staðreynd að sá sem missir örorku þar í landi er ekki lengur sjúkratryggður. En hugmyndafræðilegir þættir hafa einnig spilað stórt hlutverk. Frá því að Bretar hófu markvisst að fækka öryrkjum árið 1995 hafa stjórnmálamenn og fjölmiðlar endurtekið fjallað á neikvæðan hátt um öryrkja, sem aftur hefur haft mikil áhrif á almenningsálitið eins og sjá má í grafinu hér að neðan. Morris segir þetta hafa liðkað verulega fyrir niðurskurðinum í Bretlandi. Bandarískir stjórnmálamenn hafa hins vegar frá árinu 1984 yfirleitt forðast að draga upp neikvæða mynd af öryrkjum.

Í ljósi þess að öryrkjar í Bretlandi hafa á undanförnum árum staðið frammi fyrir stórfelldri röskun á tilveru sinni þá vakna eðlilega spurningar um áhrifin sem þetta hefur haft á líf þeirra. Róttækasta breytingin átti sér stað á árunum 2010-13 en þá voru allir örorkulífeyrisþegar skikkaðir í starfsgetumat, með tilheyrandi fækkun öryrkja. Þessi viðamikla áætlun vakti eðlilega ugg meðal margra og var til að mynda óttast um áhrifin sem þetta kynna að hafa á einstaklinga sem kljást við geðraskanir. Þessi ótti var á rökum reistur. Árið 2015 opinberuðu bresk stjórnvöld að á tímabilinu frá desember 2011 til febrúar 2014 frömdu 2380 einstaklingar sjálfsvíg eftir hafa verið metnir hæfir til þess að vinna (3). Rannsókn Benjamins Barr og félaga frá sama ári staðfestir þessa sorglegu niðurstöðu. Á þeim svæðum þar sem stærri hluti þegnanna lenti í róttæka endurmatinu var meira um sjálfsvíg, geðheilbrigðisvandamál og ávísanir þunglyndislyfja (4). Í ljósi þessarar niðurstöðu vekja höfundarnir sérstaka athygli á því að þátttaka lækna og annarra heilbrigðisstétta í starfsgetumatinu geti falið í sér brot á siðareglum viðeigandi fagstétta.

Eftir stendur spurningin um hvernig þeim öryrkjum sem metnir eru hæfir til þess að vinna gengur að komast út á vinnumarkaðinn. Í fyrra birtist önnur rannsókn eftir Benjamin Barr og félaga þar sem ljósi var varpað á spurninguna. Niðurstaða hópsins var sú að ekki sé að jafnaði hægt að tengja starfsgetumatið við aukinn flutning einstaklinga með langvarandi heilsufarsvanda út í atvinnulífið. Það tengdist hins vegar flutningi fólks með geðraskanir frá því að vera öryrkjar yfir í atvinnuleysi. Í þessu sambandi er vert að hafa í huga að ólíkt flestum öðrum löndum taka Bretar ekki tillit til félagslegra þátta í starfsgetumatinu (5). Það þarf því ekki að koma á óvart að starfsgetumatskerfið í Bretlandi er mjög umdeilt.

En endurspeglar þessi dapri breski raunveruleiki reynslu annarra þjóða sem tekið hafa upp starfsgetumat og skyld kerfi? Ekki endilega. Í Noregi er starfsgetumatskerfið, sem sett var á laggirnar árið 2008, ekki umdeilt. Raunar búa Norðmenn við svo örlátt velferðarkerfi að þeim hefur gengið illa að fækka öryrkjum (6). Hollendingar hafa hins vegar náð að fækka öryrkjum verulega og horfa ýmsar þjóðir til þeirra sem fyrirmynd. Á tímabilinu 2001-2012 fækkaði öryrkjum í Hollandi úr 11% af vinnuaflinu niður í 7,2%. Á sama tíma fækkaði þeim sem fengu örorku í fyrsta sinn úr 1,5% árið 2001 niður í 0.5% árið 2012. Ólíkt breska kerfinu þá leggur hollenska starfsgetumatskerfið ríkar skyldur á vinnuveitendur til þess að koma í veg fyrir örorku starfmanna sinna.

Þetta er hluti af niðurstöðum Pierres Koning og Maartens Lindeboom á starfsgetumatskerfinu í Hollandi, sem árið 2006 fékk á sig þá mynd sem það hefur í dag. Eins og sést á mynd 3 er kerfið mjög stíft. Samkvæmt tvímenningunum er erfitt að leggja mat á hvort þær konur sem duttu út úr bótakerfinu eftir starfsgetumat hafi fengið vinnu. Þeir segja hins vegar að kerfisbreytingin hafi líklega stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku karla sem búa við slæmt heilsufar, en á sama tíma hefur fjöldi þeirra karla sem hvorki hafa atvinnu né örorkubætur aukist (7).

Í fyrirlestri sem áður nefndur Zachary Morris flutti á síðasta ári varpaði hann frekara ljósi á ástandið í Hollandi, auk Danmerkur og Bretlands. Þar tekur hann fyrir atvinnumöguleika þeirra einstaklinga sem eru 50 ára eða eldri þegar þeir voru metnir hæfir til þess að vinna. Í löndunum þremur er ekkert sem bendir til þess að möguleiki þessa fólks til atvinnuþátttöku aukist. Það eru hins vegar vísbendingar um að þessir einstaklingar flytjist af örorkubótum yfir á atvinnuleysisbætur (8). Þetta er í takt við niðurstöðu alþjóðlegrar úttektar Benjamin Barr og félaga þar sem horft var á alla aldurshópa (4).

Þessari stuttu umfjöllun er ekki ætlað að vera heildstæð úttekt á kostum og göllum starfsgetumats. Það er hins vegar ljóst að starfsgetumatið er langt frá því að vera sú töfralausn á vanda öryrkja sem sumir hér á landi virðast halda. Það er því ekki að ástæðulausu sem ég og aðrir öryrkjar erum kvíðnir vegna áforma ríkisstjórnarinnar. Atvinnuþátttaka öryrkja er ekki einungis vandamál þeirra heldur samfélagsins í heild. Til þess að fyrirbyggja mistök annarra landa, til dæmis tilflutning einstaklinga af örorku á atvinnuleysisbætur og síðar sveitafélagið, þarf samstillt átak allra sem að málinu koma. Í ljósi þess að ég hef lengi verið öryrki vegna erfiðrar baráttu við geðraskanir þá langar mig í þessu sambandi að vekja sérstaka athygli á tveimur atriðum. Annars vegar þarf að hafa í huga að vegna djúpstæðra fordóma er almenningur síst hlynntur „atvinnuþátttöku fólks með geðsjúkdóma …“, eins og segir í Virkt samfélag, tillögum Öryrkjabandalags Íslands að heildstæðu kerfi starfsgetumats og framfærslu á grundvelli þess. Hins vegar er „nauðsynlegt að líta til mismunandi stöðu einstaklinga [við starfsgetumat] og gæta þarf sérstaklega að stöðu geðfatlaðra innan starfsgetumatskerfis og annarra með skerðingar, sem ekki eru sýnilegar.“ (9).

Steindór J. Erlingsson

