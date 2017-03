Blæddi næstum út eftir keisaraskurð

Sigga Dögg eignaðist sitt þriðja barn á dögunum, myndarlegan dreng sem var tekinn með keisaraskurði. Hún hafði góða reynslu af keisara og sá fyrir sér að vera komin á ról strax sama dag. Það fór hins vegar ekki svo. Erfiðleikar komu upp í aðgerðinni og bláæð rofnaði. Illa gekk að stöðva blæðinguna og missti hún í raun allt blóð úr líkamanum á skurðarborðinu. Sjö vikum síðar hefur hún náð ótrúlegum bata og drengurinn dafnar vel, en það mun taka hana dágóðan tíma að jafna sig að fullu. Hún lærir nú að taka því rólega og tekur einn dag í einu með jákvæðnina að vopni.

„Ég er akkúrat að gefa honum að drekka,“ segir Sigríður Dögg Arnardóttir kynfræðingur glöð í bragði um leið og hún opnar fyrir blaðamanni og býður inn. Í fanginu er hún með hinn sjö vikna Benjamín Leó sem kippir sér lítið upp við gestinn og sýgur brjóst móður sinnar af mikilli áfergju.

Fjölskyldan er nýflutt til Keflavíkur eftir að hafa gefist upp á húsnæðismarkaðnum á höfuðborgarsvæðinu. Sigga Dögg er sjálf úr Keflavík og þar fengu þau fína hæð sem rúmar vel fimm manna fjölskyldu, ásamt stórum bílskúr, í góðu hverfi, fyrir svipað verð og tveggja herbergja íbúð í Reykjavík. Hún viðurkennir að þetta sé töluverð breyting og þau eru enn að aðlagast, en fjölskyldunni líður vel í nýju íbúðinni, það er stutt í skóla og sundlaug, og foreldar Siggu Daggar eru í næsta nágrenni. Þessir þættir vega þungt á ánægjuvoginni.

Konur geta dáið af barnsförum

Hún leggur drenginn niður og tínir til allskonar góðgæti úr eldhúsinu á disk. Það er ekki að sjá á henni að fyrir sjö vikum hafi hún verið við dauðans dyr. Að henni hafi bókstaflega blætt út í kjölfar þess að sonurinn var tekinn með keisaraskurði. En þó að það sjáist ekki á henni er hún mjög þreklítil og getur lítið annað gert en að hugsa um Benjamín litla á daginn.

„Ég legg mig á daginn en ég er samt sofnuð klukkan átta á kvöldin. Það er ótrúlega skrýtið. Ég missi auðveldlega þráðinn og ég á ekkert eftir þegar ég er búin að hugsa um hann. Við erum svo miklar valkyrjur hérna á Íslandi. Konur geta allt og gera allt og ég er alveg með í því. En við þrælum okkur stundum of mikið út. Eins og þessi tilhneiging á meðgöngu að vinna fram á síðasta dag, svo uppteknar af því að vera ekki með aumingjahátt því það er ekki eins og óléttar konur séu veikar. En það er staðreynd að konur geta ennþá dáið af barnsförum. Og það gerist. Þetta snýst alltof mikið um að poppa krakkanum út klukkan fjögur og að vera komin í gallabuxur daginn eftir, en þetta eru heljarinnar átök og líkaminn þarf að jafna sig. Bæði eftir meðgöngu og fæðingu, hvernig sem hana ber að.”

Sigga Dögg gengur með Benjamín um gólf og klappar honum á bakið. Hann á eftir að ropa og helst kúka áður en hann leggur sig. Hún býst við að það komi allt í gegnum bleyjuna enda er drengurinn á sýklalyfjum sem fara ekki vel í magann. Hann greindist nýlega með augnsýkingu og þurfti að liggja inni á spítala. Siggu Dögg féllust eiginlega alveg hendur þegar það kom upp. Henni fannst nóg komið af veikindum og spítalalegu.

Missti fóstur tvisvar

Það hefur nefnilega mikið gengið á síðasta rúma árið, eða allt frá því hún og maðurinn hennar fóru að hugsa um þriðja barnið. „Við ákváðum að við vildum stækka fjölskylduna, bæta við þriðja barninu. Ég hugsaði þetta samt ekki þannig að það yrðu bara þrjú börn og svo væri þetta búið. Það voru allavega þrjú í mínum huga. Maðurinn minn var kannski ekki alveg á sama máli,” segir Sigga Dögg og hlær, en þau sættust á skoða möguleikann á fleiri börnum síðar.

„Áður en ég varð ólétt af Benjamín missti ég tvisvar. Þá höfðum við ákveðið að kæla þetta í nokkra mánuði því það er svo mikið álag fyrir líkamann missa fóstur tvisvar á svona skömmum tíma. En líkaminn á mér var ekki sammála því og ég varð ófrísk aftur.”

Í desember var Sigga Dögg orðin mjög lág í járni og ljósmóðirin hennar setti hana á sterkan járnkúr ásamt fleiri vítamínum, sem varð líklega til þess að bjarga lífi hennar síðar meir. Mælingarnar voru þannig að ljósmóðirin skildi ekki hvernig hún gæti yfir höfuð gengið eða setið upprétt, hvað þá annað. Sigga Dögg hafði vissulega fundið fyrir einhverri þreytu en hélt það tengdist bara meðgöngunni með eðlilegum hætti. Vítamínskammtinn tók hún samviskusamlega inn út meðgönguna, þangað til hún mætti í keisaraskurð á tilsettum degi.

Fylgdist með blæðingunni á skjá

„Hérna í Keflavík er konum boðið upp á fimm daga sængurlegu, en ég var svo hress eftir keisarann með dóttur mína, komin á fætur nokkrum tímum síðar, laus við þvaglegginn og búin að pissa, þannig ég gerði ráð fyrir að það yrði allt eins með þetta barn. Ég yrði bara komin heim til mín seinni partinn og eldri krakkarnir gætu komið heim um kvöldið. Ég sá fyrir mér að vera bara í notalegu fríi.“

En það er ekki sjálfgefið að allt fari eins og gert er ráð fyrir, og það fékk Sigga Dögg að reyna eftir keisaraskurðinn. „Það gekk allt vel og eðlilega fyrir sig framan af, en það tók frekar langan tíma að finna drenginn. Eitthvað sem tekur yfirleitt mjög skamman tíma. Það var mikill bjúgur í leginu og hann í skrýtinni stellingu. En loksins kom hann upp og ég fékk hann til mín. Maðurinn minn var hjá mér og við horfðum á alla aðgerðina á stórum HD sjónvarpsskjá. Ég hélt aðeins fyrir augun en manninum mínum fannst þetta geðveikt. Innyflin voru bara hífð upp úr mér og sett á magann á meðan barnið var sótt. Ég sá hann því alveg þegar hann var hífður upp. Skjárinn snéri ennþá að okkur þegar þau fóru að ganga frá mér, nema að ég sá að það var endalaust verið að taka nýjar tuskur og henda blóðugum á gólfið. Þá náðu þau ekki að stoppa blæðinguna.“

Sigga Dögg fann að hana byrjaði að sundla þar sem hún lá með drenginn í fanginu og hún bað manninn sinn að taka hann því hún treysti sér ekki til að halda á honum. Á þeim tímapunkti var kallaður til nýr læknir, feðgarnir sendir fram og hún svæfð með hraði.

„Það kom í ljós að var með mjög blóðríka bláæð sem pumpaði og pumpaði blóði og það var ekki hægt sauma hana saman. Mér blæddi því og blæddi og misst svo til allt blóð úr líkamanum. En þeir urðu bara að sauma mig saman og vona að allt færi vel. Á tímabili var spurning um hvort það þyrfti að fjarlægja úr mér legið, en það kom ekki til þess.“

„Krakkinn skyldi fá broddinn“

Eftir aðgerðina var Siggu Dögg haldið sofandi fram á kvöld og þegar hún vaknaði vissi hún í raun ekki hvað hafði gerst. Hún skildi ekki af hverju það var komið kvöld eða hvar barnið var, en krafðist þess við ljósmóðurina að hún legðist á brjóstin á henni og handmjólkaði hana. „Krakkinn skyldi fá broddinn. Það voru allir að reyna að útskýra fyrir mér hvað hafði gerst en ég gat bara hugsað um mjólkina. „Mjólkið mig núna, ég vil sjá broddinn,“ sagði ég alveg brjáluð. Hún hamaðist því á mér á meðan skurðlæknirinn útskýrði fyrir mér hvað hafði gerst.“

Sigga Dögg krafðist þess líka að fá að vita hvort hún gæti átt fleiri börn en læknirinn var tregur til að svara því á þeirri stundu. Þegar ljóst var að frekari barneignir væru ekki ráðlagðar kom sjokkið. „Ég var ekkert að spá í að ég væri við dauðans dyr. Það var sjokk að átta sig á stöðunni. Að það væri búið að ákveða þetta fyrir mig.“

Meðan hún var að melta fréttirnar hrakaði henni stöðugt og ljóst var að hún næði ekki að jafna sig án frekar inngripa. „Ég varð bjúgaðri og bjúgaðri og mamma og pabbi fengu sjokk þegar þau sáu mig. Ég var afmynduð. Mér var ekkert að batna, ég var ótrúlega verkjuð og fékk meira morfín. Þegar ég var skoðuð frekar kom í ljós meiri innvortis blæðing þannig ég var send í sjúkrabíl með hraði upp í Fossvog þar sem ég fór í aðgerð til að brenna fyrir æðina.“

Fannst hún verða að kveðja alla

Sigga Dögg gerði sér enga grein fyrir því alvarlegt ástandið var og skildi ekki æsinginn, að drífa hana í aðgerð um kvöld, í stað þess að bíða til morguns. „Þegar þetta var útskýrt betur fyrir mér þá fékk ég hysteríukast. Fannst ég vera að deyja og að ég yrði að kveðja alla. Ég hafði auðvitað ekkert verið með son minn og ég hugsaði að hann fengi ekkert að borða, sem var auðvitað algjör vitleysa.“

En að þeim orðum sögðum heyrist ánægjustuna frá syninum. Hann er búinn að kúka í gegnum bleyjuna og gallann og mamman þarf að skipta á öllu. Hún er reyndar bara ánægð með það líka, enda reglulegar hægðir alltaf gleðiefni í umönnun ungbarna.

Sigga Dögg heldur áfram eftir að hafa fært drenginn í ný föt. „Ég reyndi að vera ógeðslega fyndin við strákana í sjúkrabílnum og þeir skrifuðu það eflaust á að ég væri svo lyfjuð. En ég varð bara að halda í húmorinn. Þetta var of dramatískt og ég meikaði ekki að gráta.“

Eftir aðgerðina var hún ennþá með það á heilanum að hún þyrfti að mjólka sig svo sonurinn fengi nú almennilega næringu og sendi lækna og hjúkrunarfræðinga hlaupandi út um allan spítala í leið að brjóstapumpu. „Svo bað ég mömmu um að keyra með mjólkina til hans niður á Hringbraut. En daginn eftir fékk ég að svo að setja hann aðeins á brjóst. Ég missti auðvitað rosalega mikið blóð og var ennþá að fá blóðgjöf, með blóðpokann hangandi utan á mér, og það var búið að segja við mig að ég ætti ekki að búast við að mjólkin kæmi. Ég yrði fyrst og fremst að einblína á sjálfa mig, að ná mér eftir að hafa verið við dauðans dyr. En ég hlustaði ekki. Á brjóstið skyldi barnið fara. Ég stillti vekjaraklukkuna í símanum mínum á tveggja tíma fresti og lét hann á brjóst. Það héldu allir að ég væri eitthvað klikkuð. En mér var alveg sama hvernig aðrir gerðu hlutina, ég vildi gera þetta svona. Ég var ekkert með drenginn fyrsta sólarhringinn, ég hafði enga stjórn á neinu, ekki einu sinni mínum eigin líkama. Þetta var það eina sem ég gat stjórnað og ég fékk það gjörsamlega á heilann.“

Bjúguð með heftaða útstæða vömb

Næstu dagar á eftir fóru í hæga endurhæfingu, en bara það að stíga í fæturna í fyrsta skipti var ótrúlega sársaukafullt. Þá var það stórt skref þegar hún gat lyft fótunum sjálf „Svo var ég með sérstaka flautu sem ég þurfti að flauta í á klukkutíma fresti svo ég fengi ekki lungnabólgu. Ég var alveg þar. Það kom mér alltaf jafn mikið á óvart þegar eitthvað var sagt við mig sem gaf til kynna hversu veik ég var. Mér fannst ég ekki vera svona veik. Þegar ég mátti svo fara í fyrstu sturtuna þá var búið að plasta mig alla svo hitt og þetta blotnaði ekki. Það var risastór spegill inni á baði og þegar ég leit í hann þá fannst mér eins og ég hefði ekki fætt barnið. Í fyrsta lagi var ég mjög bjúguð og í öðru lagi með ógeðslega stóra og útstæða vömb sem var öll saumuð og heftuð þvert yfir,“ segir Sigga Dögg hlæjandi þar sem hún situr með drenginn sinn í fanginu og rifjar þetta upp. Hún horfir aðdáunaraugum á hann og kyssir hann létt á ennið.

„Maðurinn minn og ljósmóðirin hjálpuðu mér í sturtunni, að þvo á mér hárið og svona, þegar ljósmóðirin fór fram þá sagði ég við hann: „Spáðu í ef við værum bara á fullu þegar hún kæmi aftur. Allt að gerast. Ég verð að halda uppi ákveðnu orðspori og þau verða að halda þetta um mig. Það yrði svo fyndið og þau yrðu svo vandræðaleg.“ Þetta var líka mín leið til að gera erfiðar aðstæður auðveldari. Að sjá sjálfa mig svona í speglinum og að geta ekki einu sinni staðið í sturtu.“

Járngjöfin bjargaði

Öll fjölskylda Siggu Daggar og vinir lögðust á eitt að við að aðstoða hana og passa upp á að hún færi sér ekki of geyst. „En það kom öllum á óvart hvað ég hresstist fljótt og þegar ég sagði læknunum frá ofur vítamínskammtinum sem ég tók síðustu mánuði meðgöngunnar, þá töldu þeir það hafa átt stóran þátt í því að líkaminn brást svona vel við þessum mikla blóðmissi. Það var eins og ég hefði ómeðvitað verið að undirbúa undir að lenda í einhverjum herlegheitum. Ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta hefði farið ef ljósmóðirin mín ekki fylgst svona með járninu. Þá hefði ég farið inn í þetta ótrúlega járn- og þreklítil.”

Hún telur að jákvæðni og húmor hafi líka átt sinn þátt í því hve fljótt hún komst á ról eftir aðgerðina. „Ég hefði alveg getað snúið mér á hina hliðina, farið að gráta og þótt allt ómögulegt. Verið sannfærð um að ég gæti ekki gefið brjóst og að allt væri ónýtt því hann hefði fengið þurrmjólk. Það að vera svona fókuseruð á brjóstagjöfina bjargaði mér líka. Ég hafði eitthvert verkefni.”

Það er þó ljóst að það mun taka Siggu Dögg dágóðan tíma að jafna sig og ná upp þreki. „Mér var sagt að ég yrði þreytt og þreklítil og að legið í mér þyrfti að fá hvíld. Mér var sagt að ég yrði að taka því rólega. Ég hef aldrei tekið því rólega og hef þurft að læra það. Það er mjög skrýtið.“

Hugsar ekki um að hún hafi næstum dáið

Sigga Dögg veit í raun varla hvort hún er búin að átta sig á því hve hætt hún var komin. Enda finnst henni það ekki skipta öllu máli. Hún er hvorki búin að lesa fæðingar- né sjúkraskýrsluna sína en gerir það kannski síðar. „Við erum svolítið þannig að það sem er búið er bara búið. Við höldum áfram og veltum okkur ekki of mikið upp einhverju sem gagnast ekki. En það er viðkvæmur blettur að ég megi ekki eiga fleiri börn, samkvæmt læknisráði. Að sama skapi er ágætt að vita að barneignarferlinu sé lokið og þá getum við skipulagt okkur í samræmi við það. Okkur langar að fara í svo mörg stór fjölskylduferðalög og við höfum alltaf verið dugleg að ferðast með börnin. Þau hanga bara utan á okkur eða eru í kerru. Þannig við ætlum bara að taka þetta á jákvæðninni frekar en að syrgja eitthvað sem yrði kannski eða kannski ekki.“

Sigga Dögg er vön að taka lífinu ekki of alvarlega og ætlar sér að halda því áfram. „Ég er ótrúlega mikil Pollýanna og reyni alltaf að líta á björtu hliðarnar á hlutunum. Við Pollýönnurnar skautum vissulega svolítið um yfir hlutina og fegrum þá, en fyrir vikið verður lífið oft bærilegra þegar eitthvað kemur upp á. Ég sé engan tilgang með því að hugsa of mikið um að ég hafi næstum því dáið. Ég á yndislegan dreng sem tekur brjóst. Ég veit reyndar ekki hvernig ég væri ef brjóstagjöfin hefði ekki gengið upp. Þá væri ég eflaust að drekka rauðvín núna,“ segir hún og skellir uppúr. „En þegar svona gerist þá verður maður ótrúlega þakklátur fyrir það sem maður á. Lífið er í raun mjög hverfult og ég hef reynt að temja mér þá hugsun. Ég hugsa oft um hvað ég er heppin, sérstaklega þegar ég heyri um það sem aðrir glíma við. Ég er mikill skemmtanastjóri og þarf alltaf að hafa eitthvað í gangi. Mér finnst svo gaman að vera til. En veikindi trufla mig svolítið í þessu. Að vera föst heima vegna veikinda er eitthvað sem ég kann ekki alveg,“ segir hún og huggar Benjamín sem er orðinn órólegur. Hann þarf að fara að fá að drekka.

„Mér finnst þetta allt pínu óraunverulegt, eins og ég sé að segja sögu einhvers annars. Ég man samt alveg eftir spítaladvölinni. En að hafa verið á þessum stað er mjög óraunverulegt og ég upplifi alvarleikann miklu meira í gegnum aðra.“

Myndir/Rut