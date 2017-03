Heimsborgin Reykjavík: Fann metnaðinn á Íslandi

Reykjavík hefur á undraskömmum tíma breyst úr þorpi í heimsborg. Í dag er fjórði hver Reykvíkingur á þrítugsaldri með erlent ríkisfang. Flesta dreymir viðmælendur okkar um að fara ekki neitt heldur setjast hér að, helst miðsvæðis því þar er lífið.

„Mig hefur langað til að búa hér frá því að ég sá Ísland úr lofti á leið minni frá Prag til New York. Það var ekki eitt ský á himni og landið leit bara svo ótrúlega út,“segir Nikolas Healey.

Nikolas er fæddur í Prag, heimaborg móður sinnar, en ólst upp í New York, heimaborg föður síns. Foreldar hans eru skilin í dag og lítur hann á Ísland sem góðan stað til að búa á, akkúrat miðja vegu milli þeirra tveggja heima sem hann kemur úr. „Það er næstum jafnlangt héðan til móðurfjölskyldu minnar og föðurfjölskyldunnar, svo landfræðilega hentar Ísland mér vel en það var eitthvað sérstakt sem togaði mig hingað. Mig langaði til að búa hér löngu áður en ég lenti á eyjunni og eftir að ég lenti get ég ekki farið,“ segir Nikolas sem kom fyrir rúmu ári. Hann byrjaði á því að búa á tjaldstæðinu í Laugardal, ferðaðist svo um landið og vann hér og þar en fann sér svo herbergi til leigu í Laugardalnum. „Ég var að koma úr prufu á kaffihúsi og vonast til að fá vinnu þar en svo er draumurinn að fara í Listaháskólann í haust. Þegar ég ferðaðist um landið varð ég svo heillaður af fegurðinni að ég byrjaði að mála en mig langar frekar í arkitektúr því það er skapandi en gefur um leið af sér til samfélagsins. Ég hef aldrei haft jafn mikinn metnað til að skapa og gera eitthvað við líf mitt eins og á Íslandi, þess vegna vil ég vera hér áfram.“

Yfir fimmtungur fólks á aldrinum 26 til 34 ára í Reykjavík er með erlent ríkisfang. Í kringum þrítugt, frá 29 til 31 árs, fer hlutfallið yfir fjórðung. Hagstofan birtir ekki upplýsingar um skiptingu erlendra ríkisborgara eftir aldri og hverfum í Reykjavík, en af heildartölunum má sjá að innflytjendur skiptast ólíkt eftir hverfum. Flestir búa í efra Breiðholti, 27,5 prósent íbúanna, og næstflestir búa miðsvæðis. Ef við gerum ráð fyrir að unga fólkið skiptist eins má reikna með að yfir 40 prósent ungs fólks um þrítugt í miðbænum

og næstu hverfum sé með erlent ríkisfang, ekki annar hver íbúi en nærri því.

