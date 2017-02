Heimsendir í nánd, aftur

Kjör Donalds Trump fékk fólk til að rifja upp nokkurra ára forspá Peter Turchin, upphafsmanns tölfræðilegrar sagnfræði, um fyrirsjáanlega borgarastyrjöld í Bandaríkjunum. Samkvæmt Turchin hefur aukinn ójöfnuður á liðnum áratugum étið samfélagið að innan, brotið niður samstöðu og almenna velsæld, á svipaðan hátt og merkja mátti í aðdraganda þrælastríðsins. Kjör Donalds Trump og stefna hans sé eins og upptaktur að enn meiri sundrung og átökum.

Peter Turchin, rússnesk bandarískur tölfræðisagnfræðingur, hefur dregið saman upplýsingar frá tveimur síðustu öldum um ójöfnuð í Bandaríkjunum annars vegar og hins vegar um þætti sem gefa til kynna almenna velsæld; tekjur, heilsu, bjartsýni og traust. Þessar upplýsingar hafa dregið fram skýrar bylgjuhreyfingar sögunnar; eftir því sem ójöfnuður eykst því veikari verður almenn velsæld og eftir því sem jöfnuður eykst því almennari verður velsældin, traustið í samfélaginu eykst, bjartsýnin og heilsan batnar.

Tími samkenndar

Turchin hefur kaflaskipt sögu Bandaríkjanna eftir þessum bylgjuhreyfingum og sýnt fram á að þegar jöfnuður er meiri er almenn samheldni í samfélaginu meiri og samkennd útbreiddari. Á slíkum tímabilum hafa orðið stórstígar framfarir í mannúðarmálum, jaðarhópar og undirsett fólk öðlast mannvirðingu og aukinn rétt. Á þessum tímabilum hefur almenn efnahagsleg velsæld aukist og einnig traust fólks á samfélaginu og hvoru öðru.

Frá 1800 til 2000 fóru Bandaríkjamenn í gegnum tvö svona tímabil. Á hinu fyrra, frá aldamótunum 1800 og fram á miðja öldina, má finna upphaf kvennabaráttu, baráttu gegn þrælahaldi, fyrstu verkalýðsfélögin voru stofnuð, umönnun sjúkra batnaði og svo framvegis.

Innan þessa tímabils jókst hins vegar ójöfnuður og þar má líka sjá fræ þessa tíma sem tók við. Með annarri bylgju innflytjenda, sem einkum komu frá Póllandi og öðrum löndum Austur-Evrópu og Ítalíu og öðrum Miðjarðarhafslöndum, skapaðist gjá milli hinna nýkomnu og þeirra sem höfðu komið fyrr, numið land og að miklu leyti gerst bændur og landeigendur. Það fólk kom mest frá Bretlandseyjum, Hollandi, Þýskalandi og öðrum löndum mótmælenda. Önnur bylgjan kom hins vegar frá kaþólsku löndunum, komst ekki lengra en í fátækrahverfi stórborganna og varð síðar vinnuaflið sem dreif áfram iðnbyltingu Bandaríkjanna.

Tími sundrungar

Á þessum tíma varð bandarísk þjóðernishyggja til. Hún vegsamaði sveitalífið en fyrirleit borgirnar, dásamaði mannkosti bænda og smábæjarfólks en hræddist sollinn í borgunum og fólkið sem þar bjó. Þar sem kaþólskar fjölskyldur eignuðust að jafnaði fleiri börn en mótmælendur, hvort sem það var vegna trúar eða fátæktar, varð til hræðsluáróður sem boðaði að innan tíðar myndu fátæka, kaþólska fólkið í borgunum verða fjölmennara en hinir traustu mótmælendur í smábæjunum og Bandaríkin myndu glata styrk sínum, þori og elju. Ofan á þetta bættist efasemdir um hollustu kaþólikkanna. Hverjum myndu þeir hlýða þegar á reyndi, forseta Bandaríkjanna eða páfanum í Róm.

Þegar borgarastyrjöldinni lauk var þjóðin klofin þótt fylkin væru sameinuð. Þrælarnir unnu stríðið en töpuðu friðnum, þeir fengu frelsi en afrískir Ameríkanar þurftu eftir sem áður að þola félagslega undirokun, mikla fátækt og skert borgaraleg réttindi. Sigur norðanmanna í þrælastríðinu dró ekki úr kynþáttahyggjunni. Eins og sjá mátti í kosningabaráttunni fyrir forsetakosningarnar í haust spilar hún enn stóra rullu í bandarískum stjórnmálum. Einn af lykilþáttum sigurs Trump var að sækja fylgi til kynþáttahaturshópa.

Rætur stjórnmála dagsins

Margt annað í stjórnmálum dagsins má rekja til þessara átaka í vatnaskilum tímabils samheldni á fyrri hluta nítjándu aldar og tímabils sundrungar sem tók við og varði allt að seinni heimstyrjöld. Sterk ítök öfgafullra mótmælenda í Bandarískum stjórnmálum, áhersla á einkamál og kynferðismál, færði Ronald Reagan sigur á sínum tíma, kom George W. Bush til valda og er hluti af baklandi Donalds Trump, þótt harðkjarni teboðshreyfingarinnar, arftaka bandarískrar þjóðernishyggju frá nítjándu öld, hefði heldur kosið annan frambjóðanda Repúblikana.

Eftir því sem ójöfnuður jókst á seinni hluta nítjándu aldar því meiri varð sundrungin í samfélaginu. Í auknum mæli var litið á jaðarhópa sem sjúkdómseinkenni á þjóðarlíkamanum; ekki bara barnmargar kaþólskar fjölskyldur í fátækrahverfum stórborganna eða svarta fátæklinga í suðrinu heldur líka fatlaða, geðveika, áfengissjúka, afbrotamenn, samkynhneigða og marga fleiri hópa.

Gluggi mannúðar

Á mannúðartímabilinu á fyrri hluta nítjándu aldar höfðu geðveikir verið leystir úr hlekkjum og búnar mannúðlegri aðstæður. Arfur upplýsingarinnar og frönsku stjórnarbyltingarinnar var að hinn fátæki væri ekki fátækur vegna þess að hann væri lélegur maður heldur vegna þess að aðstæður hans höfðu ekki gefið honum tækifæri til að nýta afl sitt, vit og vilja. Sama átti við um þrælinn. Frjáls yrði hann eins og aðrir menn. Það voru hlekkirnir sem gerðu manninn að þræli. Og þegar sú skoðun hafði unnið fylgi hlaut einhver að spyrja hvers vegna hinir geðveiku voru hlekkjaðir.

Gerðar voru tilraunir til að flytja geðveikt fólk upp í sveit og leyfa því að lifa við bestu mögulegar aðstæður; hreint loft, góðan mat, hlýtt rúm, áhugaverðar tómstundir og virðingu frá öðru fólki. Árangurinn af þessu varð stórkostlegur. Nýlegar rannsóknar benda til að þessir herragarðar fyrir geðveika hafi fært fólki mun betri batahorfur en geðlyf nútímans.

Veikum mætt með stálhnefa

Þegar andmannúðin óx og fékk byr með kenningum hins félagslega Darwinisma, kenninga um að okkur bæri að styrkja hinn sterka en halda niðri hinum veika svo mannfélagið gæti þróast á heilbrigðan máta, var þessum herragörðum breytt úr sælureitum í hryllingsstaði. Þangað var hrúgað geðveiku fólki, konum á einn stað og körlum á annan svo geðveikir fjölguðu sér ekki, og það látið veslast upp í þrengslum og illum aðbúnaði.

Sama var gert við aðra jaðarhópa. Fátækir, samkynhneigðir, þjófar, fatlaðir, flogaveikir, áfengissjúkir, veglaus ungmenni, heimilis- og atvinnulausir og fleiri hópar voru fluttir á hæli fjarri samfélaginu. Samfélagið hætti að reyna að bæta aðstæður fólks heldur leit á þetta fólk sem sjúkdómseinkenni á samfélaginu, mein sem yrði að skera burt og eyða.

Vísindaleg réttlæting

Undir þessu kraumuðu bæði stjórnmálastefna og vísindi. Þótt enginn vilji kannast við Herbert Spencer í dag var hann líklega áhrifamesti hugsuður Vesturlanda á síðari helmingi nítjándu aldar og langt fram á þá tuttugustu. Speki hans var andmannúð klædd í félagslegar kenningar, einskonar útúrsnúningur úr þróunarkenningu Darwins. Það mætti einna helst líkja áhrifastöðu Spencer á sundrungartímabilinu við stöðu Ayn Rand í dag. Hann hélt því fram að andmannúðinni væri ekki stefnt gegn manninum heldur væri þvert á móti eina bjargráð hans.

Vísindin að baki andmannúðinni kölluðust mannkynbætur og voru mótaðar af Francis Galton, ævintýra- og vísindamanni. Hann og aðrir fræðimenn voru ríflega styrkir af J. D. Rockefeller og öðrum auðmönnum sem vildu sýna og sanna að hinn fátæki væri fátækur vegna lélegra mannkosta og að hinn ríki væri auðugur vegna frábærra mannkosta sinna. Út úr þessum fræðum kom hugmyndafræðigrundvöllur ofsókna gagnvart öllum minnihlutahópum. Ofsækjendur þeirra töldu sig ekki aðeins vera samverkamenn Guðs almáttugs í síkviku sköpunarverki hans heldur hafa nýjustu vísindi og djúpvitrustu fræði að baki sér.

Mannkynsbætur voru hugmyndafræðilegur bakgrunnur útrýmingar nasista gagnvart gyðingum og öðrum kynþáttum og líka ofsókna og morða á ýmsum minnihlutahópum; sósíalistum, samkynhneigðum, fötluðum, geðveikum og fleirum.

Útrýmingarbúðir vekja

Þessi tengsl hryllingsins í Þýskalandi nasismans og þess sem almennt voru talin góð og gild vísindi á Vesturlöndum og ríkjandi hugmyndastefna hafði líklega sitt að segja um almennan vilja á Vesturlöndum að snúa af þessari braut þegar myndir og upplýsingar frá útrýmingarbúðum nasista birtust í stríðslok.

En að baki lágu líka efnahagslegar ástæður. Við kauphallarhrunið 1929 og kreppunni miklu í kjölfar hennar misstu andmannúðarsinnar víða tök sín. Franklin D. Roosevelt var kosinn forseti Bandaríkjanna með loforði um stokka upp spilin og gefa upp á nýtt og sósíaldemókratískir flokkar náðu víða auknum áhrifum í Evrópu áður en sú bylgja var kæfð í stríðinu. En eftir stríðið náðu þessir flokka leiðandi stöðu í flestum löndum norðvestanverðrar Evrópu og tóku til við móta samfélögin út frá hagsmunum hinna vinnandi stétta. Almenn velsæld varð markmið stjórnvalda, aukinn jöfnuður og full atvinna, uppbygging mennta- og heilbrigðiskerfis fyrir alla og aukin réttindi undirsettra hópa. Í stríðinu eyddist upp mikill auður og auðstéttirnar höfðu því ekki sömu tök á samfélaginu og áður, voru varnarlausari í stéttastríðinu.

Seinni bylgja mannúðar

Í stríðslok tóku bandarískir blaðamenn myndirnar úr útrýmingarbúðunum og báru þær saman við myndir sem teknar höfðu verið á geðvekrahælum í Bandaríkjunum. Líkindin voru sláandi. Og þessi samanburður hratt af stað mannúðarbylgju í meðferð og umönnun geðsjúkra, þroskaheftra og annarra sjúklinga sem áður höfðu í raun lifað utan samfélagsins. Og þessi mannúðarbylgja (misskilningurinn um að stríðið hafi snúist um mannúð og að hið góða hafi unnið) hratt líka af stað mannréttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum, annarri bylgju kvenfrelsisbaráttunnar og réttindabaráttu fjölda annarra hópa sem höfðu verið kúgaðir eða haldið utan við áhrif á samfélagið.

Segja má að toppurinn á þeirri baráttu hafi verið þegar Lyndon B. Johnson hélt ræðu við skólaslit í Ann Arbor 1964 og hélt því fram að einu gildu rökin fyrir að halda saman skipulögðu samfélagi millum okkar væru þau að rétta við aðstöðumun sem fólk byggi við og bæri ekki ábyrgð á. Mannúðarhyggja var orðin að þungamiðju stjórnmálanna og réttlæting stjórnkerfisins.

Samfélag fyrir hina veiku

En þessi hugmynd sem Johnson hampaði í Ann Arbor varð ekki langlíf. Okkur er gjarnt að horfa til sjöunda áratugarins sem kveikju samfélagslegra umbóta en það má allt eins líta á þennan áratug sem endalok mannúðarbylgjunnar. Þrátt fyrir að Johnson gæfi kröfum um róttækar samfélagslegar breytingar undir fótinn þá varð sú stefna á endanum ofan á að mæta mótmælum og kröfugerð af hörku. Ronald Reagan, fylkisstjóri í Kaliforníu, naut hylli fyrir að siga þjóðvarðliðinu á hippana í San Francisco. Hipparnir misstu líka trú á pólitíska þátttöku og að samfélagslegar breytingar gætu bætt líf okkar; þeir urðu æ sjálfhverfari og enduðu flestir í innhverfum pælingum og sjálfsdekri; það varð almennt viðhorf að besta leiðin til að breyta samfélaginu væri að breyta sjálfum sér; fara í jóga eða svett.

Endurkoma félagslegs-Darwinima

Í efnahagsþrengingum í kjölfar olíukreppunnar skapaðist jarðvegur fyrir endurkomu hins félagslega Darwinsisma á Vesturlöndum. Stjórnmálamenn skýrðu lakari lífskjör með of miklum völdum verkalýðsfélaga, of miklum réttindum minnihlutahópa og of mikilli efnahagslegri aðstoð við þá sem voru illa settir fjárhagslega. Erfiðleikar vestræns hagkerfis voru útskýrðir sem afleiðing þess að Vesturlönd hefðu brotið gegn hinum sönnu lögmálum mannfélagsins með því að halda um of aftur af hinum sterku og dugmiklu. Því var haldið fram að ríkisvaldið gæti ekki bætt samfélagið með aðgerðum til tekjujöfnunar og réttarverndar almennings; heldur væri ríkisvaldið þvert á móti vandamálið sjálft. Það hefði tilhneigingu til að styðja hina veiku, verðleikalitlu og duglausu en standa í vegi fyrir hinum ríku, verðleikamiklu og framtakssömu.

Afleiðingar olíukreppunnar vörðu nógu lengi til að þessi sjónarmið, ættuð úr félagslegum Darwinisma, höfðu afgerandi áhrif á stefnu hægri flokka víða á Vesturlöndum. Með kosningasigrum Margrétar Thacher í Bretlandi 1979 og Ronalds Reagan í Bandaríkjunum 1980 varð félagslegur Darwinssimi aftur ríkjandi stjórnmálastefna í voldugum ríkjum eftir hálfrar aldar hlé. Það hafði síðan mótandi áhrif á stjórnmálalíf allra Vesturlanda næstu þrjá áratugina.

Margret Thatcher og Ronald Reagan leiddu nýja bylgju félagslegs Darwinisma á Vesturlönd sem leiddi til hruns millistéttarinnar og síðar hruns efnahagslífsins og skildi flestar stofnanir samfélagsins eftir í djúpri kreppu.

Hinir ríku urðu ríkari

Afleiðingarnar þekkjum við. Stefnan leiddi til aukinnar misskiptingar auðs og valda á Vesturlöndum og niðurbrots þeirra samfélagslegu gilda, sem höfðu verið ríkjandi frá stríðslokum. Áratugina eftir kosningasigra ný-félagslegs-Darwinista í Bretlandi og Bandaríkjunum hneigðist lagasetning á Vesturlöndum að lækkandi sköttum, auknu svigrúmi og réttindum til handa fyrirtækjum og auðugu fólki. Þar sem stefnan byggði á trúarsetningum um náttúruvilja óbeislaðs markaðar studdi hún fólk því meir sem það var auðugra — ofurauðugt fólk hlaut að búa yfir ofurverðleikum. Og stefnan studdi fyrirtæki því meir sem þau voru stærri og öflugri. Þessi stefna var því ekki, fremur en eldri mynd félagslegs Darwinsisma, hefðbundin borgaraleg frjálshyggja. Hún vildi ekki styðja alla jafnt til að finna atorku sinni farveg, heldur lagðist hún á sveif með þeim sem þegar voru voldugir og auðugir svo þeir mættu auka enn völd sín, umfang og auð. Stefnan stækkaði því stærstu fyrirtæki og gaf þeim ógnarvald yfir efnahagslífinu svo fátt gat sprottið í skugga þeirra. Að sama skapi urðu hinir ofurríku enn ríkari og báru enn minni skyldur gagnvart samfélagi hinna fátækari og valdaminni.

Félagslegi-Darwinisminn leysti að mestu upp millistéttina; gerði lítinn hlut hennar að þjónum hinna ofsaríku en þrýsti hinum niður í lágstétt. Millistéttin tapaði samfélagslegu hlutverki sínu. Það var ekki lengur virðingarvert að tilheyra millistétt. Eins og allir aðrir vildi millistéttarfólkið vinna sig upp úr sinni stétt og komast í hóp hinna ofsaríku. Samfélögin skiptust í þá sem áttu og þá sem áttu ekki. Og það voru æ færri sem áttu eitthvað að ráði. Og þeir fáu sem áttu eitthvað áttu mikið og sífellt meira. Meginþorri fólk átti sáralítið meira en skuldirnar. Að því leyti varð sífellt minni munur á millistéttinni og lágstéttinni. Hann fólst helst í því að þeir sem tilheyrðu millistétt fengu að skulda meira.

Ójöfnuður drepur samfélög

Eins og sést á línuritinu sem sýnir bylgjuhreyfingar sögunnar frá 1800 til 2000 urðu straumhvörf við kjör Ronalds Reagan. Eftir það eykst ójöfnuður í Bandaríkjunum og í kjölfar þess hrörnar almenn velsæld, hvernig sem hún er mæld. Hlutfall launa af heildartekjum samfélagsins minnka, þátttaka almennings í frjálsum félagasamtökum minnka, heilsufar versnar, lífslíkur hætta að vaxa og dragast saman meðal hinna verst settu og bjartsýni og traust leysist upp.

Um síðustu aldamót skerast þessar línur, ójöfnuðurinn og velsældin, og ójöfnuðurinn nær yfirhöndinni svipað og gerðist í uppgangi bandarískrar þjóðernishyggju um miðja þar síðustu öld. Síðan þá hafa flestir mælikvarðar um almenna velsæld versnað og ójöfnuður enn aukist, þótt mikið af auði hafi brunnið upp í Hruninu.

Það eru þessar aðstæður sem Peter Turchin segir að séu uppskrift af borgarastyrjöld. Aukinn ójöfnuður kallar á kröfu um aukið réttlæti. Niðurbrot samfélagslegra gildi beinir þeirri kröfu út fyrir hefðbundna farvegi samfélagsins, fólk hefur misst trú á þeim. Með æ auknum auði á æ færri hendur þrengist aðkoma annarra að elítu samfélagsins, sá hópur fer stækkandi sem telur sig eiga kröfu á að tilheyra eilítunni eða njóta sömu kjara og valda og hún en er haldið frá slíku.

Ekki aftur snúið

Turchin talar eins og ekki sé aftur snúið. Þessar undirliggjandi bylgjuhreyfingar sögunnar séu svo sterkar að það verði illa við þær ráðið. Það er líklega orðið of seint að koma í veg fyrir borgarastyrjöld í Bandaríkjunum nú. Kjör Donalds Trump og harðlínustefna hans sem kyndir undir andúð gegn jaðarhópum og afnámi borgaralegra réttinda þeirra er upptaktur í enn meiri upplausn og sundrung. Loforð Trump um stórfelldar skattalækkanir til fyrirtækja og hinna auðugu mun fylkja hinum valdamiklu og ríku að baki honum. Þótt Trump segist ætla að vinna fyrir fólkið hefur hann skipað svo til einvörðungu moldríka, gamla, hvíta karla í ríkisstjórn sína. Þetta eru svipaðar vendingar og eftir hrunið 1929, þá fylkti stór hluti auðmanna sér um fasistana og hugmyndagrundvöllinn að baki fasismanum.

Borgarastríðið í Bandaríkjunum á nítjándu öld eyddi ekki upp auði með sama hætti og seinni heimsstyrjöldin gerði. Í kjölfar hennar kom því ekki tímabil aukins jöfnuðar og mannúðar eins og eftir seinni heimsstyrjöld heldur þvert á móti.

Og eins og staðan horfir í dag, bendir flest til að auðvaldið sé fremur að mynda bandalag með nýfasistum en leifum hinna sósíalísku flokka. Margir hægri flokkar hafa tekið upp stefnu nýfasistanna í ýmsum málum og fjarlægst enn frekar sósíaldemókrata. Víðast liggur því stefnan í átt að meiri sundrung, auknum ójöfnuði og veikara samfélagi.

Peter Turchin myndi ekki segja að það væri spá eða óljós tilfinningin, heldur einföld sannindi sem lesa má úr hinum stóru bylgjum sem sagan líður eftir. Það er heimsendir í nánd. Aftur.