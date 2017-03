Ísland eitt Norðurlanda gaf ekki fé til að bregðast við ákvörðun Trump

Norðurlöndin gáfu meira en milljarð króna hvert til sérstaks fóstureyðingaátaks. Ísland gaf ekki beint til verkefnisins heldur þrefaldaði framlag sitt til Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna. Í svari frá utanríkisráðuneytinu kemur fram að Ísland styðji She decides verkefnið samt heils hugar.

Ísland var eina landið sem veitti ekki fé til verkefnisins She decides á ráðstefnu sem haldin var vegna þess í Brussel í Belgíu á fimmtudaginn. Þetta kemur fram í svari frá utanríkisráðuneytinu sem segir að Ísland hafi í staðinn fyrir að veita fé til She decides ákveðið að þrefalda framlag landsins til Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna (UNFPA): „Ákvörðunin um þrefalda framlagsaukningu til UNFPA var tekin að vel yfirlögðu máli, með það að markmiði að fjármagnið nýtist sem best. Ísland styður SHE DECIDES frumkvæðið heils hugar jafnvel þótt fjárframlag okkar fari í sameiginlega sjóð UNFPA.“ Framlag Íslands mun nema 300 þúsund dollurum, rúmlega 32 milljónum króna, í stað 100 þúsund, ríflega 10 milljón íslenskra króna.

Ráðstefnan var skipulögð sem andsvar við því að Donald Trump ákvað í síðasta mánuði að hætta öllum stykveitingum til stofnana og samtaka í heiminum sem aðstoða konur við fóstureyðingar. Mynd af Donald Trump að skrifa undir lagasetninguna, sem kallast „global gag rule“, vakti mikla athygli en einungis karlmenn voru á myndinni. Sem svar við þeirri birti varaforsætisráðherra Svíþjóðar, Isabella Lövin, mynd af sér þar sem sést bara með konum og varð sú myndbirting að frétt víða um heim þar sem hún var túlkuð sem svo að hún væri að gera grín að Trump. Á ráðstefnunni sagði Lövin hins vegar að um væri að ræða ráðstefnu til að styðja eitthvað – mögulegar fóstureyðingar kvenna – en ekki gegn einhverju – Donald Trump.

Framlög hinna Norðurlandanna fóru beint til She decides verkefnisins en Svíþjóð, Finnland, Noregur og Danmörk veittu öll frá 10 milljónum evra, rúmlega 1110 milljónum, og upp í 21 milljón eva, tæplega 2400 milljónum til verkefnisins. Alls söfnuðust 181 milljón evra á ráðstefnunni eða ríflega 20 milljarðar króna.

Fjölmargir ráðherrar komu einnig á ráðstefnuna, meðal annars Lövin, aðstoðarforsætisráðherra Belgíu, Alexander de Croo, og ráðherra þróunarmála í Hollandi, Liliane Ploumen. Í svari frá utanríkisráðuneytinu kemur fram að sendiherra Íslands í Brussel, Bergdís Ellertsdóttir, hafi verið fulltrúi Íslands á fundinum.

Eftir að Fréttatíminn spurðist fyrir um þátttöku Íslands á She decides ráðstefnunni birti utanríkisráðuneytið fréttatilkynningu á vef sínum um aukafjárveitinguna til Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna þar sem Gunnlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra reifaði rökin fyrir aukafjárveitingunni. Í svari frá ráðuneytinu kemur fram að Mannfjöldasjóðurinn og She decides vinni saman: „Eitt af verkefnum SHE DECIDES verður einmitt að styðja við UNFPA og það er mikilvægt að lítið gjafaríki eins og Ísland dreifi ekki kröftum um of. Því var ákveðið að styðja við UNFPA sem er stofnun sem íslensk stjórnvöld styðja nú þegar við og er stærsta stofnun SÞ sem starfar á þessu sviði.“ Ráðuneytið segir ákvörðunina um aukafjárveitinguna hafa verið tekna í byrjun febrúar.

Fyrir vikið var Ísland ekki ein af þjóðunum sem tók beinan þátt í ráðstefnu sem var skipulögð vegna ákvörðunar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta og Ísland styður ekki með beinum hætti við möguleika samtaka sem berjast fyrir rétti kvenna til fóstureyðinga.