Innihalda engin aukaefni eða skaðleg efni sem geta verið ertandi fyrir ­slímhúðina.

Yes sleipiefnin eru sérstaklega hönnuð fyrir konur sem eru komnar á breytingaskeiðið, hafa nýlega eignast barn, verið í meðferð við krabbameini eða vegna langtíma veikinda eiga við þurrk í leggöngum og slímhúð að stríða.

Yes sleipiefnin eru unnin úr lífrænum innihaldsefnum, meðal annars Aloe Vera, Flax extract og Guar Gum.Þau eru fáanleg með olíubasa og vatnsbasa. Yes sleipiefnin hafa hlotið lífræna vottun frá The Soil Association í Bretlandi. Sleipiefnin innihalda engin aukaefni eða skaðleg efni sem geta verið ertandi fyrir slímhúðina.Þau klístrast ekki, eru rakagefandi fyrir slímhúðina og þau má bæði nota innvortis og útvortis fyrir samfarir.

­

Yes línan fæst í öllum apótekum og ­heilsuverslunum.

Yes sleipiefnin eru laus við:

Glycerin

Hormóna

Glycols

Parabena

Rotvarnarefni

Ilmefni

Silicon

Jarðolíuefni

Arginín

Önnur ertandi efni fyrir húð.

Unnið í samstarfi við Icecare.