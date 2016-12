Má bjóða þér mannúð eða fasisma?

„Mr Prime Minister, what can you tell me about a company called Wintris?“ Líklega er þetta setning ársins 2016 á Íslandi. Spurningin gerði Sigmund Davíð Gunnlaugsson klumsa og velti honum af stóli forsætisráðherra, hrakti hann út í langdregið pólitískt dauðastríð sem enn stendur.

Fyrir okkur hin merkti hún upphaf mótmælaöldu sem hröktu Sigmund úr embætti. Íslendingar staðfestu með því að hér hefur orðið valdatilfærsla. Almenningur hefur tekið sér vald sem hann lét áður liggja óhreyft. Frá kosningum 2003 hafa Íslendingar ýmist gert allar ríkisstjórnir valdalausar vegna dræms stuðnings úti í samfélaginu eða hrakið þær frá völdum.

Það má sjá merki þessara breytinga í kosningaúrslitum á árinu. Guðni Th. Jóhannesson, Halla Tómasdóttir og Andri Snær Magnason voru frambjóðendur breyttra tíma í forsætiskosningum en Davíð Oddsson fulltrúi gamalla. Nýi tíminn fékk sex atkvæði fyrir hvert eitt sem sá gamli fékk.

Áhrifin voru minni í þingkosningunum í haust. Þar fengu gömlu kerfisflokkarnir, Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur, 40 prósent atkvæða, arftakar sósíalísku flokkanna 22 prósent en nýir flokkar, sem ekki voru til fyrir fjórum árum, 38 prósent atkvæða.

Þetta eru miklar hamfarir þótt þær hafi ekki náð að hrista upp í þinginu. Það er eins og nýju flokkarnir nái ekki að fanga breyttra tíma. Afgreiðsla Alþingis á stórum málum eftir kosningar var sorglega lík því sem var fyrir kosningar. Sáralítið hafði breyst. Það er eins og nýir þingmenn telji sig þurfa að sækja um starf hjá valdinu fremur en að bylta því. Sem var þó ástæðan fyrir því að kjósendur völdu þá.

Niðurstöður forsetakosninganna gefa vísbendingu um að leiðin til sátta og aukins trausts liggi í gegnum breytingar og von um nýtt Ísland. Guðni Th. fékk minna en 40 prósent atkvæða en mælist nú með 97 prósent fylgi. Fólk getur rétt ímyndað sér hvort fulltrúa gamla Íslands hefði tekist að sameina þjóðina jafn vel eða skapa jafn víðtækt traust á forsætisembættinu.

Víða í nágrannalöndum okkar sigraði gamli tíminn í kosningum á árinu. Bretar samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu með atkvæðum eldra fólks og landsbyggðar gegn atkvæðum yngri borgarbúa. Sama gerðist í Bandaríkjunum þar sem eldra fólk í dreifðari byggðum kom Donald Trump á forsetastól gegn atkvæðum yngra fólks í vaxandi borgum. Og að sjálfsögðu með atkvæðum þeirra sem sátu heima.

Þessi kosningaúrslit munu ekki sameina þessar þjóðir. Það sést vel á ríkisstjórn Donalds Trump. Hún er samansett úr körlum eins og honum; gömlum, ríkum, hvítum.

Ríkisstjórn Trump er áminning um hvað getur gerst ef andófsfólk gegn hinu gamla feyskna kerfi stendur ekki saman og finnur sér ekki samhljóm um hvers konar samfélag það vill byggja upp.

Mannúðarbaráttan var sameinuð þegar stærstu sigrarnir voru unnir á árunum eftir stríð og fram eftir áttunda áratugnum. Þá hélst í hendur barátta fyrir persónufrelsi, mannréttindum og bættum lífskjörum hinna valdalausu, fátæku og veiku. Mannúðarbaráttan var tvístraðri á tímabilinu sem tók við, tíma sem kenna má við nýfrjálshyggju.

Í anda hennar var því trúað að betur færi á að hver berðist aðeins fyrir sínum réttindum. Nýfrjálshyggjutíminn var tími mín en ekki okkar. Þetta leiddi til mikilla sigra ýmissa minnihlutahópa og jaðarsettra hópa sem náðu inn í millistéttina en hrörnunar mannréttindabaráttu fátækra og varnarlausustu hópanna.

Í stað þess að berjast allir fyrir einn, börðust þessir hópar hver fyrir sig. Og niðurstaðan er ríkisstjórn Donalds Trump; alslemma hins hvíta, ríka, freka, gamla karls.

Það eru mörg merki þess að við á Vesturlöndum séum nú á líkum tímamótum og eftir kreppuna miklu sem hófst 1929. Við eigum Hrunið 2008 og í kjölfar þess hefur ýmiss útgáfa andmannúðarstefnu fengið byr, ekkert síður en á þriðja áratug síðustu aldar. Fasisminn á síðustu öld kallaði yfir okkur heimsstyrjöld.

Niðurstaða þess stríðs varð hins vegar öflug mannúðarbylgja sem gekk yfir Vesturlönd. Vonandi þurfum við ekki að fara í gegnum mikinn sársauka til að komast að næstu slíkri bylgju.

