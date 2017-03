Plötusnúðurinn Byssukisi: Fór að spila eftir fæðingarorlofið

Guðrún Heiður Ísaksdóttir spilar undir nafninu Byssukisi. Henni finnst frábært að að blanda saman áhrifum og spila ólíka strauma.

„Ég spila mikið af japanskri tónlist, electro feel, og svo finnst mér rosa gaman að finna remix af gömlum popplögum. Instrumental í bland við gamla slagara, eins og þegar ég fer út þá finnst mér gaman að þekkja eitthvað af tónlistinni,“ segir Guðrún sem finnst best að spila fyrir klukkan eitt. Þá þarf nefnilega ekki að halda uppi neinni djammstemningu.

En hvers vegna fór Byssukisi að spila sem plötusnúður?

„Maðurinn minn er plötusnúður og svo fór ég að DJ-a þegar ég kláraði fæðingarorlofið, það hentaði bara að vinna færri tíma í mánuði og á kvöldin og vera með stelpunni á daginn. Mér gekk eitthvað illa að fá vinnu eftir orlofið þannig þetta hentaði bara vel,“ segir Guðrún, sátt með fyrirkomulagið.

Þegar Byssukisi spilar er hann opinn fyrir allri tónlist og er líka alltaf til í að prófa eitthvað nýtt. „Fyndnasta lagið sem ég hef fengið var þegar ég var að spila á Dubliner og stór og mikill maður kom, hálfgerður sjóari og bað mig í einlægni um lagið If you want my body með Rod Stewart og mér fannst það ógeðslega fyndið, ég spilaði það þó að það passaði ekkert inn í,“ segir Guðrún og hlær.

Guðrún er sjálf með bakgrunn í tónlist, en hún spilaði á unglingsárunum með hljómsveitinni Mammút. Síðar var hún hluti af dúóinu Guncat með vinkonu sinni sem gerði tónlist og gjörninga. „Ég íslenskaði svo bara Guncat yfir í Byssukisi og hún fór að sinna Mammút og ég fór að sinna Byssukisa.“

Lagalisti í boði Byssukisa

As Mercenarias – Somos Milhoes

The Normal – Warm Leatherette https://www.youtube.com/watch? v=S5QErPDNcj4

Takako Minekawa – Fantastic Cat

Mylo – Drop the Pressure

MØ – Say You’ll Be There https://www.youtube.com/watch? v=XH9IN6ZwvFM

The Cramps – Bikini Girls with Machine Guns

Rod Stewart – Da Ya Think I’m Sexy?

Laurie Anderson – O Superman https://www.youtube.com/watch? v=Vkfpi2H8tOE