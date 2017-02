Silfurhærðir femínistar snúa aftur og blása líf í Baráttuna

Bandarískar kvenréttindarkonur biðla til kvenna um allan heim að safnast saman 8. mars og mótmæla. Angela Davis og Gloria Steinem, sem voru háværar á sjöunda áratugunum, boða 4. bylgju femínisma. Tilefnið er að yfirgefa „Lean-in“ femínisma, 3. bylgjuna, og taka upp kvenréttindabaráttu sem höfðar til 99% kvenna.

Ýmislegt bendir til þess að Trump sé að þjappa saman konum (og körl- um) gegn þeim öflum sem komu honum í forsetastólinn fyrir nokkrum vikum. Þann 21. janúar, daginn eftir innsetninguna, voru skipulögð mótmæli í rúmlega 60 löndum og rúm- lega 5 milljónir manns fóru út á götu að mótmæla. Þar á meðal í Serbíu, Myanmar, Líbanon og Reykjavík. Mótmælin voru ýmist skipulögð eða haldin að frumkvæði amerísku sam- takanna Women ́s March on Was- hington. Ö ug þátttaka í Bandaríkj- unum kom á óvart en hún var miklu ölmennari en búist var við í aðdraganda mótmælanna. Einkennsi- merki andstöðunnar er bleik húfa með kisueyrum „Pussyhat“ skírskotun til kvenfyrirlitningar núverandi forseta Bandaríkjanna.

Mótmælin halda áfram

Baráttukonur í Bandaríkjunum hafa ekki látið staðar numið og eru þegar að skipuleggja næstu mótmæli semverða á alþjóðlegum baráttudegi kvenna, þann 8. mars. Mótmælunum síðastliðinn janúar var beint að Trump og setu hans í Hvíta húsinu.

Mótmælin sem verða 8. mars eru hinsvegar samstaða við verka konur og konur í þjónustu- og umönnunarstörfum, konum í engum störfum og konunum sem gátu aldrei tekið þátt í rússíbanareiðinni um best launaða starfið. Mótmælin eru viðbragð við kapítalisma og nýfrjálshyggju og viðbragð við femín- isma sem þróaðist á tímum nýfrjálshyggjunnar og hvatti konur áfram í keppni um forstjórastóla frekar en samstöðu gegn ofríki fyrirtækja og hnattvæðingu.

Ákall bandaríska femínista

„Á síðustu 30 árum, hafa lífskjör verkakvenna og fólks almennt versn- að,“ segir í y rlýsingu frá 8 banda- rískum baráttukonum sem boða 4. bylgju feminisma og skrifa undir yfirlýsingu sem ber yfirskriftina: Beyond Lean-in Feminism.

Hugtakið „Lean-in“ má meðal annars rekja til titils á einskonar sjálfshjálparbók hjá sjálfskipaða femínistanum Sheryl Sandberg, sem er ein af stjórunum á Facebook. Sheryl, sem er vellauðug, leggur til að konan vinni sig upp metorðastig ann eins og hún sjálf gerði. Sheryl þessi gaf út bókina Lean in: woman, work and will to lead.

Hugmyndir hennar um kvenfrelsi eru miðaðar út frá heimi stórfyrirtækjanna, og þar sem konur í þjónustustörfum, verkakonur, einstæðar mæður, atvinnulausar konur, innflytjendur og blankar konur og flestar konur hafa ekki skilyrði til þátttöku.

Hvað er „Lean-in“ femínismi?

Hugtakið Lean-in er samofið 3. bylgju femínisma sem að sumu leyti endurómaði tugguna um eflingu kvenna og þá sérstaklega um hæfni þeirra að vinna sig upp metorðastiga stórfyrirtækja, lögfræðistofa, stofnana á alþjóðlegum eða opinberum grundvelli. Hinn sameiginlegi heimur og réttindi misstu vægi og hver kona fyrir sig háði sína eiginkvenréttindabaráttu heima hjá sér eða í atvinnulífinu. Konur kepptust að því að verða fullkomnar á öllum sviðum án þess að nokkuð breyttist í samfélaginu til þess að létta undir með þeim.

Að sumu leyti ómur af hugmyndum nýfrjálshyggjunnar þar sem samstaðan splundraðist og darwinisminn tók yfir.

Stétta- og mannréttindabarátta

Átta bandarískar kvenréttindakonur staðfesta að nýr feminismi hafi þegar litið dagsins ljós og sé starfandi íheiminum. Í yfirlýsingu sinni nefna þær í því sambandi mótmæli kvenna í Póllandi gegn fóstureyðingarbanni, mótmæli í Suður-Ameríku gegn ofbeldi karla á konum, öldamótmæli ítalskra kvenna í nóvember á síðasta ári og mótmæli á Írlandi og Suður-Kóreu um æxlunarrétt þeirra.

En það sem er til tíðinda í þessum mótmælum, er það að þau snúast ekki eingöngu um ofeldi gegn konum heldur er hérna víðari skírskotun á ferðinni þar sem verið er að mótmæla launamisrétti og ójöfnuði, hatri og ómannúðlegri meðferð og stefnum gegn samkynhneigðum, transfólki og inn flytjendum. Semsagt stéttar- og mannréttindabarátta sem konurnar átta telja vera teikn um nýja alþjóðlega kvennahreyfingu með breiðari boðskap sem rúmar andspyrnu gegn kynþáttahyggju, heimsvaldastefnu, nýfrjálshyggju og gagnkynhneigðarhyggju.

Ni Una Menos

Konurnar sem skrifa undir yfirlýsinguna segjast starfa undir áhrifum frá Ni Una Menos sem þýðir „hver ein og einasta skiptir máli“. En það er kvenréttindahreyfing sem á rætur sínar í Argentínu. Ni Una Menos beinir athyglinni að því að ofbeldi á sér margar hliðar. Heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum er eitt, en ofbeldið er til staðar víðar í samfélaginu. Ni Una Menos bendir meðal annars á ofbeldið komi fram í kapítalísku stjórn- og hagkerfi þar sem konur verða undir og ofbeldi ríkisins sem kemur fram í lagalegum mismun gagnvart samkynhneigðum- og transkonum.

Konur allra landa sameinist

Ákallið er að konur sameinist þann 8. mars og leggi niður vinnu. Þegar hafa kvennahreyfingar í 30 lönd- um boðað verkfall á þessum degi. Hugmyndin er að virkja konur og transkonur og stuðningsmenn þeirra til að halda alþjóðlegan mót- mæladag, fara út á götur, brýr og torg. Ganga út og y rgefa heimilisstörfin, umhyggju- og kynlífsstörf. Úthrópa kvenhatara meðal stjórnmálamanna og fyrirtækja, og mótmæla í menntastofnunum. Þessar aðgerðir eiga að leggja áherslu og benda á þarfir þeirra kvenna sem áttu ekki upp á pallborðið í kvennabaráttu síðustu þrjá tugi ára og áttu aldrei séns í „Lean-in“ feminismann: Verkakonur, konur í umönnunarstörfum, atvinnulausar og konur í viðkvæmum aðstæðum, segir í yfirlýsingunni. Konurnar sem kvitta undir yfirlýsinguna eru þær, Ang- ela Davis, Barbara Ransby, Cinzia Arruzza, Keeanga-Yamahtta Taylor, Linda Martín Alcoff, Nancy Fraser, Rasmea Yousef Odeh og Tithi Bhattacharya.

