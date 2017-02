Tröllin hirða myndlistina

Egill Sæbjörnsson myndlistarmaður undirbýr nú sýningu á Feneyjatvíæringnum í vor þar sem hann tekur að sér framlag Íslands á þessari miklu myndlistarsamkomu. Reyndar má segja að Egill sé í raun einhvers konar verkstjóri yfir sýningunni og þeir Ugh og Boogar muni taka að sér sjálfa listina. Það sem meira er: Ugh og Boogar eru tröll.

Egill Sæbjörnsson er hress í bragði á mildum rigningarmorgni í Reykjavík. Hann er með barðastóran hatt og yfir sterkum kaffibolla í miðborginni segist hann spenntur fyrir vorinu og þátttökunni á myndlistarhátíðinni í Feneyjum. „Já, ég hef það bara gott. Þetta leggst vel í mig og ég hef bara sjaldan verið betri,“ segir hann og hlær. Það eru fimm mánuðir til stefnu fram að opnun í Feneyjum og í nógu er að snúast.

Það var í fyrrasumar sem tilkynnt var að Egill færi með list sína til Feneyja og yrði fulltrúi Íslands þar í borg. „Þetta er auðvitað búinn að vera mjög spennandi tími síðan þá. Maður sveiflast dálítið fram og tilbaka í þessu og á tímabili missti ég til dæmis alveg sambandið við tröllin. Svo kom það bara aftur.“

Já, hér er rétt að spyrja nánar – hvað tröll eru þetta eiginlega sem Egill talar um? „Jú, sko, þetta eru tveir vinir mínir. Tröll sem ég kynntist fyrir mörgum árum, ætli það hafi ekki verið svona 2008. Svo fyrir stuttu þá vildu þeir líka fara að gera svona listadót og verða listamenn. Þeir urðu forvitnir um hvað það væri að gera svona sýningar og á tímabili stefndi í að þeir gerðu sýningu í i8, galleríinu mínu hérna í Reykjavík. Þeir voru byrjaðir að vinna þá sýningu og ég var að hjálpa þeim með það. Úr því varð samt ekkert en þegar þeir fréttu að ég væri að fara til Feneyja þá urðu þeir rosalega spenntir. Þetta endaði sem sagt með því að ég ákvað bara að senda þá og þeir verða þannig séð fulltrúar íslensku þjóðarinnar í Feneyjum í vor.“

En hvernig kynnist maður tröllum? „Kannski dálítið eins og rithöfundur kynnist söguhetjum sínum,“ segir Egill og kímir. „Rithöfundur getur þannig skrifað um einhverja miðaldra konu í Kópavogi og þá verður hún bara til, pússlast saman úr alls konar brotum. Þannig urðu tröllin líka til. Þau byrjuðu eignlega með verstu klisju í heimi sem eru norsku tröllin, þessi ljótu með stóru nefin, sem fóru að vekja athygli mína fyrir bráðum tíu árum. Þessi tröll fóru svo mikið í taugarnar á mér og mér fannst þetta það ljótasta sem til var, en samt fór ég að hafa áhuga á þessum heimi tröllanna og ætlaði að vinna eitthvað með þessi „túristatröll.“ Svo bara urðu þeir til: Ugh og Boogar. Núna koma þeir til mín og segja mér hvernig nýja verkið fyrir Feneyjar á að vera.“

Leikrit

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem kynjaverur skjóta upp kolli í myndlist Egils. Alls kyns furðulegir karakterar hafa til dæmis sungið hástöfum í nokkrum myndbandsverka hans í gegnum tíðina. Tónlistin á mikið í Agli og svo verður einnig nú. Verkið í Feneyjum verður innsetning en ýmislegt fleira hangir á spýtunni. „Það verður alls konar í kringum þetta. Við gefum út bók, svo geri ég plötu sem kemur út í tengslum við sýninguna og ásamt Eygló Lárusdóttur er ég líka að gera fatalínu.“

Sýningin í Feneyjum verður sett upp í gömlu íshúsi í borginni, sem er á eyju stutt frá miðborginni, þangað er um fimm mínútna sigling. Þar verður kaffihús á meðan á sýningu Egils og tröllanna tveggja stendur. „Ég er hæst ánægður með rýmið fyrir sýninguna,“ segir Egill. „Það er dálítið gróft, þarna er sjö metra lofthæð og ég hlakka til að koma sýningunni fyrir. Við undirbúninginn er ég búinn að fara þrisvar til Feneyja, það er auðvelt að skjótast þangað frá Berlín þar sem ég bý og þetta er allt að taka á sig betri mynd.“

Að vera sannur

En hvernig er það að fá þetta verkefni, að eiga að bjóða fram myndlist í Feneyjum sem fulltrúi Íslands? Agli Sæbjörnssyni finnst það ekkert sérstaklega flókið.

„Ef ég væri að senda einhvern svona listamann til útlanda til þess að koma fram fyrir mig, þá myndi ég vilja að hann væri eins og hann er. Ég myndi ekki vilja að hann breytti sér eða setti sig í einhverjar sérstakar stellingar eða tæki sér eitthvert ákveðið efni fyrir hendur. Þannig að ég kem bara til dyranna eins og ég er klæddur. Samt gerir maður sér grein fyrir því að þetta er sérstakt verkefni vegna þessarar tengingar við þjóðina. Þetta er líka góð kynning fyrir mig að vera með verk þarna í Feneyjum, þangað sem allur listheimurinn kemur.“

Síðasta framlag Íslands á tvíæringinn í Feneyjum 2015 var meira en lítið umdeilt. Mosku Christophs Büchel í borginni var lokað eftir aðeins nokkra daga og almenningi ekki hleypt inn að sjá umbreytingu listamannsins á gamalli afhelgaðri kirkju yfir í bænahús múhameðstrúarmanna. „Moskan var að mínu áliti mjög gott verk,“ segir Egill. „Og það mun áfram vera talið sterkt listaverk og pólitískur gjörningur. Þátttaka í Feneyjum getur skipt listamenn miklu máli, það sér maður til dæmis á því hvernig Ragnar Kjartansson spilaði úr tækifærinu sem hann fékk þarna úti árið 2009 með verkinu The End,“ segir Egill sem samt vill ekki hugsa of langt fram í tíman hvað þetta varðar.

Ekki allir í listaheiminum?

Frá því skömmu fyrir aldamót hefur Egill unnið í alþjóðlegum myndlistarheimi, en einn af brennipunktum þess heims er vitanlega í Berlín þaðan sem hann gerir út. Þessi heimur er lokað mengi sem teygir sig samt yfir lönd og höf, tengsl skipta miklu máli og fyrir marga, sem utan standa, virkar heimur samtímalistarinnar nokkuð óskiljanlegur.

“Ég þekki náttúrlega ekki neitt annað,“ segir Egill þegar hann er spurður út í þennan heim. „Ég man til dæmis vel eftir því fyrir svona tíu árum þegar ég var að hjóla á opnun á einhverri sýningu í Berlín. Í kringum mig á götunni var auðvitað fullt af fólki að gera sína venjulegu hluti og allt í einu fannst mér að allt þetta fólk væri að verða of seint. Það hlyti að vera á leiðinni á sömu opnun og ég. Ég hugsaði í alvöru: „Af hverju eru ekki allir að flýta sér á opnunina?“ sem var auðvitað fáránleg hugsun í svona stórri borg. Mér fannst eins og allir væru myndlistarmenn og gat ekki skilið að það væru ekki allir í þessu. Þetta lýsti því ágætlega hvað maður er rosalega gegnsýrður af þessu umhverfi. Ég þekki eiginlega bara myndlistarmenn í Berlín og borgin er full af þannig fólki. Myndlistarheimurinn er dálítið eins og stækkuð útgáfa af einhverjum menntaskóla þar sem maður kemst í einhverja klíku, eða ekki, án þess að ég velti því of mikið fyrir mér.“

Húmorinn nauðsyn

Verkið sem þeir Ugh og Boogar eru að vinna að fyrir Feneyjar mun heita Out of Controll in Venice og það er ekki laust við að Egill hafi smá áhyggjur af framvindu verksins þegar hann er spurður að því við hverju megi búast af tröllunum Ugh og Boogar.

„Þeir ætla að bjóða upp á eitthvað sem þeir kalla upp á ensku „social interactive work,“ segir Egill. „Þetta verður semsagt einhvers konar félagslegt og gagnvirkt listaverk. Það hefur valdið mér smá áhyggjum því að ég gæti trúað að í huga trölla þýði það einfaldlega bara að borða fólk. Þeir Ugh og Boogar læra hratt, eru til dæmis búnir að ná tökum á því að drekka kaffi á kaffihúsum eins og alvöru listamenn, en þetta eru samt auðvitað tröll sem bjuggu í helli á hálendinu áður en við kynntumst. Þar hafa þeir látið ýmislegt hverfa í gegnum árin, til dæmis óþekk börn og villuráfandi ferðamenn. Þeir hafa hæfileika til að breyta sér í hvað sem er, jafnvel í stórar sprungur eða stórar öldur við strendur landsins, og þannig hefur ýmislegt horfið. Nú er svo komið að þeir eru farnir að taka vinnustofuna mína yfir og eru til alls líklegir.“

Það er oft stutt í húmor í verkum Egils Sæbjörnssonar. „Húmorinn kom eiginlega inn í mína myndlist af illri nauðsyn. Þegar maður var að alast upp í þessu myndlistarumhverfi hér heima á tíunda áratugnum þá var þetta oft bara svo ógeðslega leiðinlegt. Konseptið og minímalsminn voru málið en svo voru þetta líka fordómar í manni, því að auðvitað leyndist húmorinn í verkum margra listamanna inn á milli ef vel var að gáð. Maður bara upplifði þetta svona og mér fannst enginn vera að taka alvöru áhættu, því að þetta var allt svo „vitrænt“ og í höfðinu á listamanninum. Þetta var dálítið eins og að vera í einhverjum potti sem sauð í, en lokið var kyrfilega fast á honum.

Svo þegar maður varð fyrir góðum verkum þar sem húmor var notaður skemmtilega þá upplifði maður hann eiginlega sem mjög róttækan. Mig hefur síðan langað að nota húmorinn í verkum mínum en hann er samt þannig að fólk annað hvort brosir eða finnst verkið alveg glatað. Þannig er húmor og maður tekur bara sénsinn,“ segir Egill Sæbjörnsson.

Myndlistartvíæringurinn í Feneyjum verður opnaður almenningi 13. maí næstkomandi og stendur til 26. nóvember.

Tvíæringurinn í Feneyjum:

Fyrsti myndlistartvíæringurinn í Feneyjum var haldinn árið 1895, en síðar hefur hátíðin verið víkkuð út til fleiri listgreina. Á listsýningarnar kemur í hvert sinn ríflega hálf miljón gesta en fyrirkomulagið skiptist í tvennt. Annars vegar eru þjóðir heims með svokallaða þjóðarskála sem bæði dreifast um borgina og eru líka til staðar á aðalsýningarsvæðinu. Margir þeirra voru sérstaklega byggðir fyrir sýningar viðkomandi þjóðar. Hins vegar er aðalsýningu hátíðarinnar á hverjum tíma stýrt af sýningarstjóra sem velur á sýningu sína myndlist úr ýmsum heimshornum eftir ákveðnu þema eða hugmyndafræði. Að þessu sinni mun franski sýningarstjórinn Christine Macel stýra sýningunni.

Ísland hefur tekið þátt í myndlistartvíæringnum frá árinu 1960 en þá tóku Ásmundur Sveinsson og Kjarval þátt. Frá aldamótum hafa þessir listamenn tekið þátt:

2001 – Finnbogi Pétursson

2003 – Rúrí

2005 – Gabríela Friðriksdóttir

2007 – Steingrímur Eyfjörð

2009 – Ragnar Kjartansson

2011 – Libia Castro og Ólafur Ólafsson

2013 – Katrín Sigurðardóttir

2015 – Christoph Büchel