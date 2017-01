Veik stjórn með lítinn byr á leið í ólgusjó

Þótt engin ástæða sé til að efast fyrirfram um getu nýrrar ríkisstjórnar verður að segjast að hún leggur ekki af stað með mikinn byr í seglum. Engin ríkisstjórn í lýðveldissögunni hefur verið mynduð með jafn lítið kjörfylgi að baki sér. Samanlagt fylgi flokkanna þriggja var aðeins 47 prósent. Meirihluti kjósenda kaus aðra flokka. Stuðningur við ríkisstjórnina er auk þess veikur meðal fylgismanna flokkanna. Það á við um Sjálfstæðisflokkinn og Bjarta framtíð, kannski síður Viðreisn. Það er því ekki hægt að ætla að þessi 47 prósent kjósenda standi heils hugar að baki stjórninni. Og ólíklega vegur stuðningur kjósenda annarra flokka þetta upp.

Skoðanakönnunarfyrirtækin hafa enn ekki mælt stuðning almennings við þessa ríkisstjórn. Á árum áður byrjuðu ríkisstjórnir yfirleitt með meiri stuðning en sem nam atkvæðamagni flokkanna sem að þeim stóðu. Fólk var tilbúið að styðja ríkisstjórnir í trausti þess að þeim myndi farnast vel, vaxa með verkum sínum. Þessi hefur ekki verið raunin hin síðari ár.

Síðustu ríkisstjórnir hafa byrjað með stuðning um helmings þjóðarinnar og sá stuðningur hefur fljótlega lekið niður í um þriðjungs fylgi. Þegar þangað er komið hefur ráðherrunum reynst erfitt að koma málum sínum í gegnum þingið. Þótt ríkisstjórnir hafi haft þingmeirihluta dugir það illa til þegar enginn byr er í seglum þeirra. Góð mál auka ekki fylgi þeirra og erfið mál verða óleysanleg.

Aðeins um 14 prósent landsmanna segjast treysta Alþingi. Það er afleit staða og nánast ómögulegt fyrir þá sem þar starfa að vinna mál sín í sátt við þjóðina. Það er erfitt að vinna upp traust þegar það hefur tapast. Til að setja þessa stöðu í samhengi má minna á að Richard Nixon naut enn yfir 20 prósenta trausts bandarískra kjósenda þegar hann sagði af sér. Hann mat það svo að hann væri svo rúinn trausti að hann kæmi engu í verk.

Það er því ekki að furða þótt alþingismönnum gangi illa að finna samhljóm með þjóðinni og skapa hér samstöðu. Þar dugir ekki að bæta anda innanhúss. Það liggur á alþingismönnum að byggja upp á ný samtal við þjóðina.

Veik ríkisstjórn með lítið fylgi sem leggur af stað í slíku andrúmi þarf ekki bara að vanda sig fyrstu mánuðina heldur þarf hún að hafa lukkuna með sér.

Næstu misseri munu einkennast af kjaradeilum á Íslandi. Þær stéttir sem fengu skýrastan samanburð við lífskjör á hinum Norðurlöndunum eftir Hrun hafa þegar háð harðar kjaradeilur. Undir þeim kraumar krafan um að launakjör og önnur lífskjör hér verði sambærileg við það sem launafólk á Norðurlöndunum býr. Til þess að svo megi verða þarf að hækka hér laun, bæta skattkerfið, efla heilbrigðiskerfið, lækka vexti, styrka húsnæðiskerfið og margt fleira.

Þessar kröfur munu breiðast út til allra stétta. Það er óumflýjanlegt. Það hefði því verið eðlilegt ef ný ríkisstjórn hefði verið mynduð um þessi verkefni; hvernig bæta má hér lífskjör almenns launafólks og móta samfélagið að hagsmunum þess og þörfum.

Þetta er ekki að sjá af stjórnarsáttmálanum nýja. Þar eru ekki lagðar til lagfæringar á skattkerfinu aðrar en þær að lækka tryggingagjald. Auknar tekjur ríkissjóðs vegna arðgreiðslna úr bönkunum og annarra einskiptistekna munu því að stærstu leyti fara til þess að forða helstu kerfunum frá Hruni. Slíkar tekjur ættu að renna til sérstakra verkefna. En á meðan tekjuhlið ríkissjóðs er ekki lagfærð fara þær til þess að fresta þeim lagfæringum, sem á endanum munu snúast að því að hækka skatta á fyrirtæki og fjármagn.

Það er oft sagt að Íslendingar séu merkilega sammála um hvers konar samfélag þeir vilja byggja upp. Það er samfélag þar sem fólk býr við frelsi og öryggi; samfélag sem er líkt því sem aðrar þjóðir í nágrenni okkar búa við. Vandi Íslendinga er að þeir koma sér ekki saman um hvaða leið ber að fara til að komast að þessu marki. Það er þjóðarsátt um uppbyggingu velferðarkerfisins en alls engin sátt um hvernig ber að fjármagna þá uppbyggingu.

Það má vera að endalaust verði deilt um fjármögnun ríkisins. En á það reynir ekki fyrr en fólk ræðir þau mál. Bleiki fílinn í síðustu kosningabaráttu voru skattar. Allir flokkar ræddu fjálglega aukin útgjöld en enginn flokkur lagði fram heilsteypta áætlun um lagfæringar á skattkerfinu eftir þau skemmdarverk sem unnin voru á því á tímabili nýfrjálshyggjunnar.

Og því miður er fátt sem bendir til að núverandi ríkisstjórn muni taka það verkefni að sér. Til þess er hún of tengd þessu fallandi hugmyndakerfi, of veik í andanum og með of lítinn byr í seglin til að ráða við erfið mál.

Gunnar Smári